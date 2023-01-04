Üç yıldır devam eden doğal gaz arama çalışmalarındaki son duruma ilişkin açıklama Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'dan geldi.

Deniz tabanında doğal gaz üretim sistemlerinin bitirildiği, Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki işleme tesisinin çalışır hale geldiği belirtildi.

Üniteleri birbirine bağlayan boru hatlarının inşası ise tamamlanmak üzere. İşlemler tamamlandığında günde 10 milyon metreküp karadaki doğal gaz işleme tesisine ulaştırılacak.

Üç yıl üst üste gaz bulundu

Sonraki yıllarda ise kapasitenin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması planlanmakta. İlk üretim ise bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşecek.

Türkiye, milli ve yerli imkanlarla 2020'de Sakarya, 2021’de ise Amasra Sahası'nda büyük keşifler yaptı.

Son olarak Çaycuma Sahası'ndaki 58 milyarlık keşifle toplamda 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ulaşıldı.