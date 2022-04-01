Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 00:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğal gaz fiyatlarında artış
Doğal gaz fiyatlarında artış gerçekleşti. Konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatı yüzde 35 artırıldı. Artış oranı, elektrik üretiminde kullanılan doğal gazda yüzde 44,30, sanayide kullanılan doğal gazda ise yüzde 50 olarak belirlendi.
Açıklama BOTAŞ tarafından yapıldı. Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatı yüzde 35 artırıldı.
Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 44, 30 oranında bir artış gerçekleşti.
Saniyede kullanılan doğal gaz fiyatındaki artış ise yüzde 50 olarak belirlendi.
Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
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