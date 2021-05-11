2021'de Türkiye'de dizel otomobil satışları yüzde 10 geriledi. Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında iki kat artış ise dikkat çekti.

Benzinli otomobillerin toplam satıştaki payı ilk 4 ay için yüzde 48'den, yüzde 64'e yükseldi.

Hibrit ve elektrikli satışlarında artış

Bu oran elektrikli otomobillerde binde birden binde ikiye, hibritte ise yüzde 3'ten yüzde 7'e çıktı.

2021'de, 131 bin 463 benzinli otomobil satıldı. Dizel otomobil satışları düşse de en çok satılan 2'inci araç oldu.

48 bin 417 dizel araç satıldı. Hibrit otomobil satışı 15 bin 101'e ulaşırken, elektrikli otomobil satışı da 444 olarak kaydedildi.

Haber: Bahar Toprak