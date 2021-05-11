7 milyona yakın katılımcısı bulanan bireysel emeklilik sisteminin fon birikimi, devlet katkısıyla 125 milyar liraya ulaştı.

Sistem, Meclis'e sevk edilen düzenlemenin yasalaşmasıyla 18 yaş altı 23 milyon çocuğu da kapsayacak. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, sistemi şöyle anlattı:

"Çocuklarımızın gelecekteki hayat standartlarını sürdürebilmeleri, istedikleri üniversite eğitimini rahatlıkla alabilmelerinin önünü açacak bir tasarruf aracına dönüşüyor bireysel emeklilik."

10 milyar lira birikimin daha sisteme girmesi hedefleniyor

Peki, bireysel emeklilik sistemine erken girmek ne gibi avantajlar sağlayacak?

Obalı, avantajları "15 yaşında aynı tutarda 250 lira katkı payıyla sürece dâhil olmuş bir kişinin biriktirdiği para, aşağı yukarı ortalama bir getiri ile 280-300 bin TL civarında olurken 56 yaşına kadar yaptığımız bir simülasyon bu. 30 yaşında bunun yarı yarıya düştüğünü, 40 yaşında 4'te 1 oranında azaldığını görüyoruz" sözleriyle anlattı.

Sistemin yasalaşmasıyla, 10 milyar lira birikimin daha sisteme girmesi hedefleniyor.