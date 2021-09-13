Girişimcilerin Diyarbakır'a yatırım yapmak için artan talebi üzerine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 4. etap dolunca 5. etap için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır OSB, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen devletin uyguladığı teşvik, tesis edilen huzur, genç nüfus oranının yüksek, arsa fiyatlarının cazip olması dolayısıyla yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Etap etap genişleyen ve 915,8 hektar alanda çok sayıda fabrikanın üretim yaptığı OSB'de tekstil, gıda, inşaat, mermer ve mobilya gibi alanlarda üretilen ürünler 95 ülkeye ihraç ediliyor.

Yer tahsisi talebinde bulunan 18 girişimci farklı sektörlerde yatırım yapmak için bekliyor.

Girişimcilerin yatırım yapmak için adeta sıraya girdiği kentte, artan talebin karşılanması için OSB etap etap genişletiliyor.

Tüm fabrikaların faaliyete girmesiyle OSB'deki fabrika ve tesislerde istihdam sayısı 17 bine yükselecek.

"9 ay içerisinde 1 milyar 917 milyon lira yatırım taahhüdü aldık"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, OSB'nin 4 etaptan oluştuğunu, tüm etapların dolduğunu, girişimcilerin talebi üzerine 5. etap ile ilgili başlattıkları çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüştüklerini, yakın zamanda 5. etabın da dahil edilmesi halinde alanın epeyce büyüyeceğini dile getiren Fidan, OSB'yi hızlı bir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fidan, OSB'de 435 tahsisli fabrikanın bulunduğunu, hali hazırda 253 fabrikanın çalıştığını ifade ederek, inşaatı süren, proje aşamasında olan fabrikaların da bulunduğunu, bunların tamamının 2022 yılı sonu itibarıyla tamamlanmasını beklediklerini aktardı.

Bu fabrikaların tamamının üretime geçmesiyle şu an 11 bin olan çalışan sayısının 17 bin civarına ulaşacağına işaret eden Fidan, "Batı illerinde işçilik maliyeti yükseldi. Burada işçilik maliyeti batıya göre daha ucuz. Çalışanlar hep genç nüfus. Diyarbakır 6. teşvik bölgesinde. 6. teşvik bölgesinde olması dolayısıyla SGK'de ve bazı vergi dilimlerinde büyük indirimler var. O da cezbedici." dedi.

"Son 9 ay içerisinde 1 milyar 917 milyon lira yatırım taahhüdü aldık. 43 firmaya tahsis yaptık. Diyarbakır giderek büyüyor. Diyarbakır'ın bugün tek gündemi var; yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Başka bir gündemimiz yok." diyen Fidan, büyümeye doğru ilerlediklerini kaydetti.

Fidan, bölgenin ve Diyarbakır'ın ilk tekstil boyama tesisinin açılışını yaptıklarını, bununla birlikte 4 boyama tesisi daha yapılacağını, istihdamın artacağını belirtti.