Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO'nun 2021 sezonu çeltik alım fiyatlarını paylaştığını anımsatarak, alımların ton başına Baldo çeşidi çeltik için 5 bin 500 lira (55 randıman), Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira (60 randıman) ve Luna çeşidi için 4 bin lira (65 randıman) olacağını söyledi.

Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bu fiyatlara ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca çeltik üreticilerine dekar başına 62 lira mazot, 8 lira gübre ve 16 lira sertifikalı tohum desteği ile ton başına 100 lira prim desteği veriliyor. Çeltik alımlarımıza da 13 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başlayacağız. Bu alımlarımız 30 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Hem personelimiz hem de vatandaşlarımızın sağlığı için koronavirüse karşı aldığımız tedbirlere herkesin uymasını bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen yine öncelikli kuralımız olacak.

"Randevu almadan önce ÇKS'nin güncellenmesi gerekiyor"

TMO olarak alımları randevulu yapıyoruz. Randevulu alım sistemiyle hem salgın hastalığa karşı önlem alınıyor hem de üreticilerin alım noktalarında sıra beklemeden ürünlerini teslim etmelerine olanak sağlanıyor.

Üreticiler randevularını TMO internet sayfasından alabilecekleri gibi iş yerlerine başvuru yaparak da alabilirler. Randevu almadan önce Çiftçi Kayıt Sistemlerinin (ÇKS) güncellenmesi gerekiyor. Üreticilerin, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri ve ürünleri burada teslim etmelerini bekliyoruz.