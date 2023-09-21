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Ekonomi
AA 21.09.2023 02:29

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı gerçekleştirilecek.

Adaylarda, 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.

Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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