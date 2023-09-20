BIST 100 günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86 ile sigorta, yüzde 2,36 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.