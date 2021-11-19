Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, enerji maliyetlerini en aza indirmek ve tükettiğini üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı mevkiinde 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan hidroelektrik santrali (HES), 1800 metre uzaklıkta ve 30 metre kot farkının bulunduğu Diyarbakır Merkez Arıtma Tesisinden aldığı içme suyunu şehir şebekelerine bırakmadan önce elektrik enerjisi üretiyor.

Türkiye'nin ilk tesis uygulamalarından biri

Tesis, Türkiye’deki ilk uygulamalardan biri. 1800 metre uzunluğunda ve 1400’lük çelik borulardan saniyede 3 bin 600 litre içme suyu her biri 250 kilovat gücünde 2 pompa tipi HES tesisinden geçiyor.

[Fotoğraf: İHA]

200 bin TL değerinde elektrik üretiyor

Santralden çıkan içme suyu hemen tesisin yanındaki 30 bin metreküplük su deposuna aktarılıyor ve oradan da kentin şebekelerine bırakılıyor. Aylık ortalama 200 bin TL değerinde elektrik üretiyor.

Aylık 200 bin TL’ye tekabül eden saatte 250, günlük 6 bin ve aylık ortalama 180 bin kilovat elektrik enerjisi sayaçlardan geçirilip DEDAŞ’a ait iletim hatlarına aktarılıyor. DEDAŞ, HES makinaleri tarafından üretilen enerji miktarını baz alarak her ay düzenli şekilde DİSKİ Genel Müdürlüğüne nakdi ödeme yapıyor.

[Fotoğraf: İHA]

İçme suyuna ve doğaya zararı yok

Proje doğa dostu DİSKİ’ye ait faaliyetlerini sürdüren HES pompa tipi, yataklaması dışarıdan, tribün ve pompa çarkı çelik malzemeden oluştuğundan dolayı içme suyu ve doğaya herhangi bir zararı yok. Otomasyon sistemiyle çalışan HES, olası enerji kesintilerinde veya teknik bir problemde kendini korumaya alabiliyor.