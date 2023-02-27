Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 38,4 arttı

Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında yüzde 63,0 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 57,6'ya geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, imalat sanayinin payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

İhracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 826 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 954 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 916 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 1 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 557 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 807 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 229 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,4'ünü oluşturdu.

Dış ticaret açığı yüzde 40,6 artarak 10 milyar 170 milyon dolardan, 14 milyar 302 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında yüzde 62,1 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 55,1'e geriledi.