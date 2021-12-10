Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6, yakıtlarda yüzde 100,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 39,0 arttı

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 53,9, yakıtlarda yüzde 184,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,7 arttı.

Dış ticaret haddi 2021 yılı ekimde 79,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Ekim ayında 98,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 19,1 puan azalarak, 2021 yılı Ekim ayında 79,2 oldu.