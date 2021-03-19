Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, İhracat birim değer endeksi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 artarken, yakıtlarda yüzde 16,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 artarken, yakıtlarda yüzde 22,6 azaldı.

İhracat miktar endeksi



İhracat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,2, yakıtlarda yüzde 12,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,0 arttı.

İthalat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,2, yakıtlarda yüzde 17,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Aralık ayında 136,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,8 artarak, 2021 Ocak ayında 139,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ocak ayında 115,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,7 artarak, 2021 Ocak ayında 123,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Aralık ayında 113,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 azalarak, 2021 Ocak ayında 111,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ocak ayında 105,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,1 azalarak, 2021 Ocak ayında 101,7 oldu.