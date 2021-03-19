Bazı dağıtım şirketleri akaryakıt fiyatlarında haksız artış yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) harekete geçti. Kurul yaptığı olağanüstü toplantıda akaryakıt fiyatlarındaki haksız kar artışı nedeniyle tavan fiyat uygulanması kararı aldı.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

EPDK tarafından açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

Uygulama 2 ay geçerli olacak

Yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak.

Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında soruşturma başlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi. Akaryakıt piyasasının serbestliğini olumsuz etkileyecek hiç bir davranışa izin vermeyeceklerini yineledi. Tavan fiyat kararının ardından bazı illerde KDV dahil 35 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleştiğini söyledi.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü;

Bu durum kararımızın ne kadar yerinde olduğunun da bir kanıtı, ancak daha yolun başındayız. İlan edilenlere bakarak istasyonlardaki fiyatlara dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlar seçimi yapılan indirime göre yapsın, kalite zaten her yerde aynı.