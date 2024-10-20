Dijital platform ve internet sağlayıcı şirketlere 24 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin çıkarlarını korumak amacıyla internet servis sağlama hizmeti sunan şirketler ile kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital platformlar hakkında inceleme başlattı.

Yapılan denetimlerde, dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketler tarafından, fiilen sunulmayan hizmet için tüketicilerden bedel talep edilmesi, taahhüt süresi içinde taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması, vadedilen nitelikte hizmet sunulmaması, abonelik fesih taleplerinin süresi içerisinde yerine getirilmemesi, herhangi bir hizmetten faydalanmayan tüketicilere fatura düzenlenerek kendilerinden ücret talep edilmesi şeklinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

Bu kapsamda, tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketlere 24 milyon 192 bin lira tutarında idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı dijital yayın sektöründe yer alan firmaların mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte hem vatandaşların çıkarlarını korumak hem de tüketici memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

2024 yılı ilk 9 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler dolayısı ile 159 firmaya 448,7 milyon lira; reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri dolayısı ile 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira; piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri (ürün güvenliği) kapsamında 5 bin 883 firmaya 19,5 milyon lira; 6502 sayılı Kanun kapsamında il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde 179 bin 217 firmaya 201,5 milyon lira olmak üzere toplam 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası uygulandı.