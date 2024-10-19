Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.10.2024 12:48

Engelli ve eski hükümlü hibe desteği için başvurular devam ediyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlülere yönelik bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildi.

Engelli ve eski hükümlü hibe desteği için başvurular devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlü vatandaşlara yönelik destekleri sürdürdüklerini belirtti.

"Hibe desteklerimize son başvuru tarihi 6 Aralık"

Işıkhan, "Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik. Hibe desteklerimize son başvuru tarihi 6 Aralık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan 103 milyon 436 bin lira kaynağın, 34 milyon 522 bin lirasının 133 eski hükümlü kendi işini kurma projesine 60 milyon 238 bin lirasının 194 engelli kendi işini kurma projesine, 7 milyon 818 bin lirasının 12 engellilere yönelik mesleki eğitim kursu projesine ve 858 bin lirasının da 1 işe ve iş yerine uyum projesine tahsis edildiği bilgisini de paylaştı.

ETİKETLER
İŞKUR Hibe Desteği
Sıradaki Haber
GİB uyardı: "Vergi borcunuz var" e-postalarına dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu
14:02
Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu
13:28
Bakan Uraloğlu: İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız
13:27
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı BM'ye bağlı okulu bombaladı
13:23
İsrailli hükümet yetkilisi, "İran'ın Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söyledi
13:30
'Yenidoğan çetesi'nin 197 suç eylemi, 30 klasörlük denetim raporunda
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara başladı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara başladı
FOTO FOKUS
Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu
Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ