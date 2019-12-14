Dijital ekonomi dünyada büyük bir pazar haline geldi. Türkiye de pek çok alanda ön plana çıkıyor. Hedef, dünyada pazar payını artırmak ve dijital ekonomide ilk on ülke arasına girmek.

YEP'te dijital dönüşüm teşvik edilecek, yenilikçi projeler desteklenecek

Türkiye'nin dijital dönüşüm hareketleri Yeni Ekonomi Programı'nda da yerini aldı.

Buna göre, dijital dönüşüm teşvik edilecek. Kitlesel fonlama sağlanacak, yeni finansman yöntemleri geliştirilecek.

"Dijital ekonomi 20 trilyon dolara kadar çıkabilecek bir pazar"

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, TRT Haber'e konuştu.

Dijital ekonomi pazarının çok hızlı bir büyüme evresi geçirmeye başladığını söyleyen Erkul, "3 trilyon dolarlardan 20 trilyon dolarlara kadar çıkabilecek bir pazar. Türkiye burada bu pazardan yer kapmaya çalışıyor." dedi.

"Devletin verdiği katkı çok önemli"

Erkul şöyle konuştu.

"Fon yönetimi hedefi var. 'Start-Up'lara destelerin arttırılması hedefi var. Bunları kullanıyor olmak hem bu işi yapacak üreticiler için çok önemli hem de devletin buna verdiği katkı çok önemli."

Yeni meslek alanları için kurs ve programlar düzenlenecek

Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için atılacak yeni adımlar da belirlendi. Yeni meslek alanları için kurs ve programlar düzenlenecek.

Yenilikçi okul-sektör iş birliği modelleri kurulacak.

Erkul, "Yapay zeka konuları, robot konuları, makine öğrenimi içeriklerimizi gerek Milli Eğitim gerek diğer okullarımızda üniversitelerimizde müfredatlarımızı bir kere güncellememiz gerekiyor." diye konuştu.

Dijital ekonomide vergi kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor

Dijital ekonomide bir diğer hedefse vergi kayıplarının önlenmesi. Bu kapsamda vergilerin "dijital hizmet vergisi" adı altında kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber