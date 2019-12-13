Ekonomi
İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulaması 2020'de başlıyor13 Aralık 2019 Cuma 21:50 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 21:56
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.
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