Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katıldı.

Gençlerin geleceğe güvenle bakmasının millet ve hükümet için her zaman öncelikli meselelerinin başında geldiğini ifade eden Yanık, "2003'ten 2021 yılına kadar toplam 34 bin 560 genci kamuya yerleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

"Kamuya yapılan bu atamalarla siz gençlerimizin hayatında ümit ediyoruz ki yeni bir sayfa açılıyor" diyen Yanık, hedeflerinin, çocukların donanımlı ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Törende, devlet korumasında büyüyen 1050 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.