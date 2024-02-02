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Ekonomi
AA 02.02.2024 11:23

Devlet ilaca 178,3 milyar lira harcadı

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), 2023 yılındaki ilaç harcaması 178,3 milyar lira oldu. İlaç harcamasında 41,6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ilk sırada yer aldı.

Devlet ilaca 178,3 milyar lira harcadı

SGK, etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları tarayıp, geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor.

Son eklenenlerle SGK'nın geri ödeme listesinde 879'i kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 8 bin 834 ilaç bulunuyor.

Kurumun, gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri ilk sıralarda geliyor. İlaç için 2021 yılında 60,3 milyar lira, 2022'de 91,7 milyar lira ödeyen SGK'nın 2023'teki ilaç harcaması 178,3 milyar lirayı buldu.

Geçen yılki ilaç harcamasında 41,6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ilk sırada yer aldı.

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