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Ekonomi
AA 11.02.2024 13:04

Devlet desteğiyle kurdu; yılda 60 ton mantar üretiyor

Giresunlu mimar Mehmet Tozlu, devlet desteğiyle kurduğu kültür mantarı tesisinde yılda 60 ton üretim gerçekleştiriyor.

Devlet desteğiyle kurdu; yılda 60 ton mantar üretiyor

Merkeze bağlı Alınca köyünde yaşayan Tozlu, 2022'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kültür mantarı üretim tesisi kurdu.

Tozlu, 1,5 dönümlük arazisindeki tesiste ürettiği kültür mantarlarını Giresun ve çevre illere pazarlıyor.

Mehmet Tozlu, salgın sürecinde Giresun'da bir tarım ürününe yatırım yapmak için arayışa girdiğini söyledi.

Yaptığı araştırmalar sonucunda kültür mantarı üretiminde Giresun ve Doğu Karadeniz'de boşluk olduğunu tespit ettiğini anlatan 47 yaşındaki Tozlu, bu alanda yatırım yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Pazar problemimiz bulunmuyor"

Aynı zamanda 24 yıllık mimar olan Tozlu, TKDK'den aldığı destekle arazisinde her biri 120 metrekarelik 6 odadan oluşan bina inşa ettiğini dile getirdi.

Beş çocuk babası Tozlu, "Tesiste en son teknolojilerle üretim yapıyoruz. Üretimimiz tamamen özel sistem ve makinelerle gerçekleştiriliyor" dedi.

Tesiste 2'si sürekli, 3'ü mevsimlik olmak üzere 5 kişinin çalıştığını, aile üyelerinin de destek verdiğini belirten Tozlu, şunları kaydetti:

"Yılda 60 ton üretim yapıyoruz. Pazar problemimiz bulunmuyor. Giresun başta olmak üzere çevre illere ürünlerimizi gönderiyoruz. 2024 yılında 100 ton rekolte beklentimiz var. Gelecek yıllarda üretim miktarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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