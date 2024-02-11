Duman 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 11.02.2024 10:44

e-Devlet'ten yeni hizmet: Olası emekli maaşı sorgulama

e-Devlet portalı, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Siteye, emekli adayları için yeni özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, yapacakları basit bir işlemle emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek.

e-Devlet'ten yeni hizmet: Olası emekli maaşı sorgulama

Birçok işlem dakikalar içinde yapılabiliyor. Doğru ve güvenli bilgilere erişilebiliyor.
e-Devlet portalı kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet’e yükledi.

Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek.

Sorgulama nasıl yapılıyor?

e-Devlet'ten hesaplamayı yapmak oldukça basit. Öncelikle e-Devlet portalına giriş yapılıyor. Arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazılıyor. İlk seçenekte çıkan "4A emekli aylık bilgisi hesaplama"ya tıklanıyor. Gelen ekranlarda istenen bilgiler girildikten sonra alınacak tahmini emekli maaşı ve diğer bilgiler görülebiliyor.

Uygun şartları sağladıktan sonra emekli maaşını öğrenmek artık dakikalarınızı alacak. Kullanıcı dostu uygulama, beğeniyle karşılandı..

e-Devlet kapısı, dijitalleşen Türkiye yolunda önemli bir araç haline geldi. Devlet tarafından verilen hizmetler, e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda vatandaşlara sunuluyor.

Haber: Esra Hatice Yılmaz

ETİKETLER
E-Devlet Emekli
Sıradaki Haber
KDV uygulama tebliğinde değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
İnşaat betonunda çipli takip yaygınlaşıyor
12:01
Emine Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı
12:12
İç savaş ve etnik çatışmalara sahne olan Afrika'nın çocuk askerleri
12:18
Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu
11:46
Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı 5,2 milyona yükseldi
11:32
2 ilde kar yağışı 15 yolu ulaşıma kapattı
Deprem enkazından kurtulan kardeşler, yeşil sahada omuz omuza mücadele ediyor
Deprem enkazından kurtulan kardeşler, yeşil sahada omuz omuza mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu
Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ