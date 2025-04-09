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Ekonomi
AA 09.04.2025 16:24

Deri ürünlerin alışverişinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında dana, koyun ya da kuzu derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, ürünün hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesiyle vatandaşlar aldığı ürüne dair doğru ve tam bilgiye ulaşabilecek.

Deri ürünlerin alışverişinde yeni dönem

Bakanlıkça hazırlanan konuya ilişkin tebliğ bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bunların hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilginin etiket ve ambalajda belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Vatandaşın satın alacağı eşya ve kıyafete ilişkin tam ve doğru bilgiye ulaşmasını amaçlayan çalışmayla hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltmasının da önlenmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında hayvansal parça içeren tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi ürün grupları yer alıyor.

Firmalara, yeni gelişmeye uyum sağlamaları için geçiş süreci tanındı. Düzenleme 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

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