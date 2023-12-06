Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.12.2023 09:32

Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgenin kalkındırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi.

Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladı
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sağladığı dış finansman kaynaklarına ilişkin bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden inşası amacıyla dış finansman temini çalışmalarının devam ettiğini belirten Şimşek, bu kapsamda Asya Altyapı Yatırım Bankasının Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağladığını ifade etti.

Şimşek, söz konusu finansmanla depremden etkilenen illerdeki altyapıların onarımı ve geliştirilmesine yönelik ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmalara destek olunmasının amaçlandığına işaret ederek, "Ayrıca İslam Kalkınma Bankasından da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 100 milyon dolar tutarında finansman sağladık." dedi.

"Dış finansman sağlama girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Bu kaynağın, depremden etkilenen bölgede ve bu bölgeyle ilişkide bulunan işletmelere yönelik tarımsal ürünler ve gıda güvenliği projelerinin finansmanı için kullanılacağını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinin kalkındırılması amacıyla bu yıl Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankasından olmak üzere yaklaşık 2,4 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Hem yıl sonuna kadar hem de önümüzdeki yıl içinde uygun koşullu dış finansman sağlama girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlanan bu finansman imkanlarıyla depremden etkilenen illerdeki ihracatçı firmalar ile bu bölgedeki işletmelerin tarım ve gıda projeleri desteklenecek."

Şimşek, daha önce de Avrupa Yatırım Bankasından deprem yaralarını sarmak ve kentlerin yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 400 milyon avro finansman sağlandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Deprem Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısı 16 bin 248'e yükseldi
10:41
Kapıkule'de 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
10:27
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi
10:25
Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolar
10:25
İstanbul'da çakar lambalı hırsızlara operasyon
10:26
İETT otobüsünde biber gazı sıktı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ