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Ekonomi
AA 05.12.2023 17:10

Bakan Uraloğlu: Tayland'la ticaret hacmimiz, 1,8 milyar dolara ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacminin, bu yılın 9 ayında 1,8 milyar doları seviyesine ulaştığını belirterek, "Ticaretimizin dengeli şekilde büyümesi ve karşılıklı yatırımların artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu: Tayland'la ticaret hacmimiz, 1,8 milyar dolara ulaştı
[Fotograf: AA]

Bakan Uraloğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Tayland Krallığı Milli Günü Resepsiyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında aynı zamanda Tayland ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 65. yıl dönümü olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, büyükelçiliklerin açılmasını müteakip, dostluk ve karşılıklı yarar temelinde çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, "Dönemin Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi geçtiğimiz ocak ayında ziyareti sırasında imzalanan Ortak Eylem Planı (2023-2028) bu anlamda bize bir yol haritası sunuyor. Üst düzey ziyaretlerin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesinin bu yol haritasının somut işbirliği projeleriyle zenginleştirilmesi açısından önem taşıdığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yatırımların artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Uraloğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ivme kazanarak büyüdüğünü belirterek, "Türkiye ile Tayland arasında, 2002'de 200 milyon dolar civarındaki ticaret hacmimiz, bu yılın 9 ayında 1,8 milyar doları seviyesine ulaşmıştır. Ticaretimizin dengeli şekilde büyümesi ve karşılıklı yatırımların artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

THY'nin doğrudan İstanbul-Bangkok ve İstanbul-Phuket seferlerinin ekonomik ilişkileri geliştirmede köprü işlevi gördüğüne dikkati çeken Uraloğlu, ikili bağların ilerletilmesinde ülkede eğitim gören Taylandlı öğrencilerin de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Uraloğlu, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin de önemine vurgu yaptı.

Uraloğlu, Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirterek, "Bu çerçevede, Tayland'la işbirliğimizi de ikili boyutun yanı sıra, BM ve sektörel diyalog ortağı olduğumuz Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi çok taraflı platformlarda daha da ilerletmeyi hedefliyoruz. Küresel ve bölgesel sınamaların arttığı bir dönemde yakın işbirliğimizin ortak çabalarımızla çeşitlenerek güçleneceğine inanıyorum." dedi.

Öte yandan Uraloğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Tayland hükümeti ve halkının destek ve dayanışması için teşekkürlerini iletti.

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