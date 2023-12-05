Tarım, gıda ve içecek sektöründen 10 ayda 21,29 milyar dolar ihracat

TGDF'den yapılan açıklamaya göre, Ekim 2023 itibarıyla aylık temelde ihracat geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 14,49 artışla 2,57 milyar dolar olurken, ithalat ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7,73 azalarak 1,41 milyar dolar oldu. Ekim ayında buğday ithalatı yüzde 14,3 artarken, soya fasulyesi ithalatı yüzde 18,2 düştü.

Ekim ayında sığır ithalatı yüzde 961 arttı. Yılın 10 ayında toplam 859,6 milyon dolar tutarında sığır ithalatı yapılırken, sadece ekim ayındaki sığır ithalatının tutarı 154,1 milyon dolar oldu. Ekim ayındaki sığır ithalatında en büyük pay 67,3 milyon dolarla Brezilya'ya ait olurken, bu ülkeyi 34,7 milyon dolarla Uruguay ve 11,5 milyon dolarla Çekya izledi.

Tarım, gıda ve içecek sektöründe dış ticaret dengesi ocak-ekim döneminde 3,03 milyar dolar fazla verdi. Geçen yıl ocak-ekim döneminde dış ticaret dengesi 3,15 milyar dolar fazla vermişti. Ekim ayı itibarıyla aylık bazda ise dış ticaret dengesi 1,16 milyar dolar fazla verdi.

TÜİK Dış Ticaret Verileri temel alınarak hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre, bu yıl 10 ayda tarım, gıda ve içecek sektörü geçen yılın aynı döneme göre yüzde 5,64 artışla 21,29 milyar dolar ihracat ve yüzde 7,43 artışla 18,26 milyar dolar ithalat yaptı.

İhracatta un, rafine ayçiçeği yağı ve fındık içi öne çıktı

Yılın 10 ayında birim ihracat değeri geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 4,6 düşüşle 1.145 dolar/ton oldu. İthalat birim değeri ise geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 9,4 azalarak 630 dolar/ton oldu.

2023 yılının 10 ayında ihracatta öne çıkan ürünlerde ilk sırayı 1 milyar 237,6 milyon dolar ile un aldı. Bu ürünü 800,8 milyon dolar ile rafine ayçiçeği yağı ve 728,2 milyon dolar ile fındık içi izledi. Bu ürünler, ocak-ekim dönemi itibarıyla toplam ihracatın yaklaşık yüzde 12,9'unu oluşturdu.

Aynı dönemde ithalatta ise en fazla ithal edilen ürün 2 milyar 989,9 milyon dolar ile buğday oldu. Buğdayı 1 milyar 521 milyon dolar ile soya fasulyesi ve 1 milyar 173,7 milyon dolar ile ham ayçiçeği yağı takip etti. Bu 3 ürün, ocak-ekim dönemi itibarıyla toplam ithalatın yüzde 31,1’ini oluşturdu.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Bu yılın 10 ayında dış ticaret verileri ülke bazında değerlendirildiğinde, en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 564 milyon dolar ile Irak oldu. Irak’tan sonra en fazla ihracat, 1 milyar 524 milyon dolar ile Almanya’ya, 1 milyar 424 milyon dolar ile Rusya’ya, 1 milyar 295 milyon dolar ile ABD’ye ve 976 milyon dolar ile İtalya’ya yapıldı.

Aynı dönemde ülke bazında ithalat en fazla 4 milyar 365 milyon dolar ile Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi, 2 milyar 526 milyon dolar ile Ukrayna, 1 milyar 698 milyon dolar ile Brezilya, 832 milyon dolar ile ABD ve 829 milyon dolar ile Malezya izledi.

Türkiye, yılın 10 ayında en fazla ihracat yaptığı ülkelerden Irak'a un, dondurulmuş tavuk eti, kırmızı mercimek; Almanya’ya ambalajlı fındık, fındık içi, kiraz; Rusya'ya ise alabalık, şeftali ve mandalina ihraç etti.

Türkiye aynı dönemde en fazla ithalat yaptığı Rusya'dan buğday, dane mısır, ham ayçiçeği; Ukrayna'dan buğday, ham ayçiçeği yağı, soya fasulyesi, Brezilya'dan ise soya fasulyesi, sığır ve kahve ithal etti.