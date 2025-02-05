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Ekonomi
AA 05.02.2025 12:36

Deprem bölgesindeki konut satışları toparlanıyor

6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilde konut satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 32,34 artışla 195 bin 106'ya ulaştı.

Deprem bölgesindeki konut satışları toparlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde geçen yıl 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği 11 kente ilişkin veriler, bölgedeki hareketliliği gösterdi.

Depremin yaşandığı 2023'te 11 ilin toplamında 147 bin 418 konut satılırken, geçen yıl 195 bin 106 konutun satışı tamamlandı.

Böylece 11 ildeki konut satışı depremlerin yaşandığı 2023'e göre yüzde 32,34 artış gösterdi.

Bu veriler, konut satışlarının depremden önceki dönemi neredeyse yakaladığını ortaya koydu. Depremin etkilediği 11 ilde 2022'de 196 bin 352 konut satılmıştı.

Sadece Kilis'te konut satışları düştü

Afet bölgesi ilan edilen 11 kentte konut satışlarını en fazla artıran il yüzde 56,7 ile Adana oldu. Kentte, 2023'te 21 bin 143, geçen yıl 33 bin 132 konutun satışı tamamlandı.

Depremin etkilediği 11 ilde en fazla konut satışı ise Gaziantep'te gerçekleşti. Geçen yıl bu ilde 42 bin 467 konut satılırken bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 31,63 olarak kayıtlara geçti.

Şanlıurfa, 32 bin 68'le Gaziantep'i takip ederken, Diyarbakır'da 2024'te 25 bin 240 konut el değiştirdi.

Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da geçen yıl 13 bin 924, Malatya'da 8 bin 214, Adıyaman'da da 6 bin 805 konut satıldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 bin 702 konut satışı tamamlanırken, Elazığ'da 13 bin 52 ve Osmaniye'de 5 bin 758 konut satışı gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinde konut satışlarının düşüş gösterdiği tek il ise Kilis oldu. Söz konusu ilde geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,47 düşüşle 2 bin 744 konut satışı yapıldı.

Bu arada, TÜİK'in konut satış istatistiklerinde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden depremzede vatandaşlar için çekilen kura sonucu teslim edilen konutlar yer almıyor.

Mevzuat gereği bu konutlarla ilgili işlemler en az iki yıl sonra tapu kayıtlarına yansıyor.

Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde son iki yıldaki konut satışları ve değişim oranları ise şöyle:                                                                                                                                                                                   

İLLER 2023 2024 YÜZDE
Adana 21.143 33.132 56,7
Adıyaman 4.878 6.805 39,5
Diyarbakır 18.411 25.240 37,09
Elazığ 11.990 13.052 8,85
Gaziantep 32.260 42.467 31,63
Hatay 10.720 13.924 29,88
Kahramanmaraş 9.672 11.702 20,98
Kilis 2.903 2.744 -5,47
Malatya 7.347 8.214 11,8
Osmaniye 4.330 5.758 32,97
Şanlıurfa 23.764 32.068 34,94
TOPLAM 147.418 195.106 32,34
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