DEİK Başkanı Olpak: İsrail'e ithalat ve ihracatın durdurulması kararını destekliyoruz

37. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Seçimli Genel Kurulu ve Üçüncü Ustalara Saygı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi, Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DEİK Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, alınan kararın ticari yansımalarının farkında olduklarını söyledi.

Olpak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeterli ve sürekli yardım sağlanıncaya kadar, İsrail'e ithalat ve ihracatın durdurulması kararını çok önemli bulduklarını ve desteklediklerinin altını çizdi.

Alınan kararın ticari yansımalarının farkında olduklarını belirten Olpak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, süreci iş dünyasıyla istişareyle götürecekleri açıklamaları için teşekkür ediyorum. Buradan hareketle, küresel düzende acıların azalması, gelir dağılımının olabildiğince dengeli olması ve dünyayı insanı önceleyerek güzelleştirmek için, güç ve gönül birliği içinde olmamız gerektiğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Aklı, sadece mantık işleyişine indirgeyip, gönülle bağı koparıldığında, neler yaşandığını geçmişte ve günümüzde görüldüğünü ifade eden Olpak, DEİK’i, Türkiye için çalışırken akıl ve gönül dengesini kuran, iş dünyasının gönül elçileri olarak ifade ettiklerini belirtti.

Olpak, STK başkanlarından, iş konseyi başkanları ve iş insanlarından oluşan 35 kişilik Yönetim Kurulu'nun DEİK’in rotasını çizen ve uygulayan kaptan köşkü olduğunu söyledi.

DEİK Başkanı Olpak, şunları kaydetti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) başta olmak üzere, 98 kurucu kuruluşumuz, tüm sektörlerin kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş yapılarıyla, gücümüzün en büyük destekçileri. ABD'de US Chamber'dan Japonya’da Keiderran’a, Fransa’da Medef’ten İtalya’da Confindustria’ya kadar uzanan karşı kanat kuruluşlarımız, dünyanın en geniş networkuna sahip iş ortaklarımız."

"Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi DEİK’in omurgası ise 152 İş Konseyimiz. Dünya haritasında rastgele bir yer seçtiğinizde Cezayir’den Malezya’ya, Azerbaycan’dan Şili’ye, Özbekistan’dan Avustralya’ya kadar uzanmış iş konseylerimizle, dış ekonomik ilişkilerimiz için çalışıyoruz. " diyen Olpak, "Amacımız, Ticari Diplomasi çalışmalarımıza, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği parola ışığında devam etmek. Yeni çalışma dönemimiz hayırlı olsun. Geçtiğimiz yıl ödül törenimizi deprem dolayısıyla verememiştik. Bu yıl birlikteyiz ama gönüllerimiz yine buruk. Ne yazık ki, İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık trajedisi devam ediyor. Sivillerin, kadın ve çocukların hedef alındığı insanlık dışı sürecin derhal sonlandırılmasını, acilen kalıcı barışın sağlanmasını diliyorum." yorumunu yaptı.

"İşimiz, gücümüzü dünyaya taşımak"

Olpak, "işimiz, gücümüzü dünyaya taşımak" parolasıyla, dünyanın dört bir yanında, gönüllü olarak çalıştıklarının altını çizdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a destek ve koordinasyonları için teşekkür eden Olpak, "152 iş konseyimizle 5 bin üyeliğe ulaştık. Son bir yıl içinde de 2 binden fazla etkinlik gerçekleştirdik. Ocak ayında da iş konseylerimizin seçim konseylerini gerçekleştirdik ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ın teşrifiyle Ticari Diplomasi Ödüllerimizi verdik." açıklamasında bulundu.

Olpak, "3 bin 800 iş insanını ağırladığımız TABEF’ten, 131 ülkeden 4 bin diaspora temsilcimizi ağırladığımız DTİK kurultayımıza kadar bu ay Enerji ve Ticaret Bakanlarımızla Washington'daki Amerikan Ticaret Konferansından, bu hafta Ticaret Bakanımızla Prag'daki JETCO ve DTİK programımıza kadar sayısız faaliyet düzenledik." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında, gönül gönüle vererek 5 bin kişilik DEİK Yaşam Kentini kurduklarının altını çizen Olpak, "5 kişilik bir aileye, bir konteyner içinde sunulabilecek her türlü imkanı, yatağından ısıtıcısına, paspasından internetine, tabağından televizyonuna, bardağından buzdolabına, okulundan mescidine, parkından kütüphanesine kadar karşıladık. Destek veren gönlü geniş üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

70 iş konseyinde bayrağı yeni başkanlar devralırken, 46’sı ilk defa başkan olduğunu belirten Olpak, "Bu hem kurumsal hafızayı canlı tutuyor. Dönem başında ilan ettiğimiz kriterlere göre, dönem sonunda tüm İş Konseylerimizin karnelerini açıklıyoruz. İnanıyoruz ki başarı, ölçülebilir olmalı, hedeflerle kıyaslanmalı, sonuçları ilan edilmeli ve ödüllendirilmeli." diye konuştu.

Olpak, Covid-19 sonrası önemli değişimler yaşandığını ve ticaretin kurallarının yeniden yazıldığını belirterek, salgın sonrası umutlanan dünyanın Ukrayna savaşıyla belirsizliğe büründüğünü belirtti.

Tedarik zincirindeki aksama, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışı, güvenlikle ilgili sorunlar ve tüm dünyada tarihi zirvelerine çıkan enflasyonun izlediğini hatırlatan Olpak, şunları kaydetti:

"Gazze’de yaşanan dramın, mevcut risklere ilaveten bölgesel bir kaos oluşturmaması, en büyük temennimiz. Ticarette serbestleşmeyi konuşurken, ticaret kampları oluştuğunu gördük. Friend-shoring, near-shoring gibi kavramları konuşmaya başladık. Bu çerçevede bir zamanlar iyi enerji ortakları olan Rusya ve Avrupa’nın, savaş sonrası geldiği noktayı görüyoruz. Çin ile ABD’nin artan ticari gerilimini izliyoruz. Kızıldeniz ve Panama Kanalı'ndaki gelişmelerin, ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini takip ediyoruz. Ek maliyetlere, gecikmelere ve güvenlik endişelerine sebep oluyor. Küresel ticaretin nasıl bir seyir izleyeceğine baktığımızda; Bir senaryoya göre ticaret, jeopolitik olarak yakın ülkeler arasında artarken, miktarı azalacak. Diğer senaryoya göre, farklı ülkelerle ticari ilişkiler geliştirerek, ticaret artırılacak."

"Bu süreçte, yeni fırsatlar önümüze çıkarken maalesef tehditler ortaya çıkıyor. Yeşil dönüşüm bize fırsat getirirken riskler de getiriyor. " diyen Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşümle yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. Verimliliği artıran fırsatlar doğuyor. Mal ticaretine ilave hizmet ve e-ticaret gibi ticaretler günümüzde değerlendiremeyenler için, risk alanları olacak. DEİK olarak, tüm trendleri yakından takip ediyor, strateji ve faaliyetlerimizi buna göre belirliyoruz. Yeni dönemimizde, Amerika kıtasını Kuzey ve Latin olarak ikiye bölerek, Avrupa’da modernizasyonu gecikse de Gümrük Birliği'ne rağmen çalışmalarımızı artırarak, Orta Doğu’da yeni fırsatları değerlendirip, Afrika'ya daha fazla emek vererek, Asya Pasifik'te dengesiz ticaretimizi lehimize çalışmak için gayret ederek, 131 ülkedeki DTİK temsilcilerimizle daha koordine olarak çalışacağız."

Olpak, "Zorluklara rağmen, geçmişte neleri başardığımıza hatırladığımızda bunları da başarabileceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Geçen hafta DEİK’te Japon Nexi ile toplantıda imzalanan 250 milyon dolarlık kredi anlaşmasının altını çizen Olpak, "Bu aynı zamanda Asya- Pasifik bölgesinin ülkemize nasıl baktığının bir göstergesi." dedi.

Ödüller takdim edildi

İlk usta ödül takdimini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve DEİK Başkanı Nail Olpak gerçekleştirdi.

Merhum Ahmet Şahap Ünlü'nün ödülü, Batservice Gemi İnşa Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selahattin Ünlü’ye takdim edildi.

İkinci usta ödülünü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi.

Merhum Ali Osman Ulusoy’un ödülü, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy aldı.

Üçüncü usta ödülünün takdimini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve DEİK Başkanı Nail Olpak gerçekleştirdi.

Merhum Şarık Tara'nın ödülü Enka İnşaat Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Tara’ya takdim edildi.

Son usta ödülünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu aldı. Ödül takdimini Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak yaptı.