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Ekonomi
TRT Haber 25.05.2024 15:02

Gabar petrolünün kuyudan depolara uzanan yolculuğu

Türkiye'nin enerji üssü olması hedefi doğrultusunda önemli adımların atıldığı Gabar Dağı'nda petrol üretimi artıyor. TRT Haber, dağın zirvesinden depolama tesisine kadar tüm süreci yerinde takip etti.

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Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı, Türkiye'nin petrol merkezi oldu. Geçmişte 'Cehennem Deresi' olarak nitelendirilen bölge bugünlerde 'Cennet Deresi' olarak anılıyor.

Bölgede petrol keşfi ile başlayan hummalı çalışmalar devam ediyor.

Günlük petrol üretiminin 42 bin 500 varile yaklaştığı Gabar'da, üretimin hazirana kadar 50 bin varile çıkması bekleniyor.

4 kuyuda petrol arama çalışmaları sürüyor

Yeni keşifler için Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'ndaki 4 kuyuda petrol arama çalışmaları sürerken, sondaj çalışmaları da devam ediyor. Sondajın tamamlanmasının ardından depolama işlemine geçilecek.

Üretimin artırılması için de 10 kuyuda daha çalışmalar sürüyor. İş makineleri, keşfedilen yeni kuyularda lokasyon çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların ardından ise sondaj kuleleri kurulacak.

350 kilometrelik beton yol yapıldı

Zorlu arazi şartlarında çalışmaların önemli bir kısmını da lojistik oluşturuyor. Bölgede ekiplerin koordineli çalışabilmesi için 350 kilometrelik beton yol yapıldı.

Çıkarılan petrol, depolanarak tankerlerle sevk ediliyor. Sevkiyat 200 varil kapasiteli 250 tanker ile yapılıyor.

Çıkarılan petrol boru hattıyla taşınacak

Gabar'da hedef, petrol üretiminin yıl sonunda 100 bin varile çıkması. Kapasitenin artmasıyla taşıma için borular kullanılacak. Depolama tesisinden İdil'e sevkiyat için 37 kilometrelik boru hattının inşa süreci başladı. Hattın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Petrol, yeni hat ile İdil'in ardından Dörtyol ve Ceyhan'a ulaşacak.

Haber: Haluk Karakaya

Kamera: Ömer Çıttır

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Gabar petrolünün kuyudan depolara uzanan yolculuğu
Gabar petrolünün kuyudan depolara uzanan yolculuğu
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