Enflasyondan etkilenen gelir grupları belirlendi, uygun destek paketleri bir bir hayata geçirildi. Onların başında elektrik ve doğal gaz faturalarına destek geliyor.

Elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 devlet desteği veriliyor.

Aile Destek Programı kapsamında ise dar gelirli ailelere aylık 600, yıllık 7 bin 200 lira yardım yapılacak. Bu yardım geri ödemesiz olacak.

Dar ve orta gelirliye konut satışı devam ediyor

TOKİ de dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut satışına devam ediyor. Bu kapsamda 30 milyar lira kaynak ayrılırken, 24 ilde 151 konut daha satışa çıktı.

Sosyal konut projeleri ile hane halkının kira yükü omuzlarından alınıyor. Ağustos ayında cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 81 ili kapsayacak şekilde başlatılacak.

Maddi konularda yargıya taşınan sorunlar çözülüyor

Dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunları da çözülüyor. Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının ortak çalışması tamamlanmak üzere. Taslak çalışma ilk kabine toplantısında ele alınacak, detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.