Konuyla ilgili açıklamayı D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari yaptı.

Shaari, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildi." dedi.

Kart ile tüm üye ülkeler, kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacak.

D8 ülkeleri 2019'da enerji iş birliğini hedefliyor

Shaari, 2019 yılında üye ülkeler arasında özellikle enerji sektöründe iş birliğini çok ciddi bir şekilde hedeflediklerini belirterek, "Enerji kaynaklarının üye ülkelere dağıtılması ve iletilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"Turizm'de çalışma yapmayı planlıyoruz"

Turizm'in, çalışma yapmayı planladıkları potansiyel alanlardan birisi olduğunu söyleyen Shaari, "Umuyoruz ki 2019'da imzalamış olduğumuz Tercihli Ticaret Anlaşması, 'Preferantial Trade Agreement' (PTA) anlaşması doğrultusunda meyvelerini toplarız. Ayrıca üye devletler arasında varılan gümrük anlaşmasıyla da bu tercihli ticaret faaliyetlerinin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sabiha Gökçen hızlı geçiş noktası olacak

Shaari, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hızlı geçiş noktası olması konusunda da çalışma yaptıklarını belirtti:

"Havalimanı ağının kurulması ile vize anlaşması hayata geçecek ve aktif olarak kullanılacaktır. Seçilmiş havalimanı projesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seçilmesi konusunda bir iyi niyet mektubu imzaladık. Bu havalimanı ile D-8 üyesi ülkelerin vatandaşları için fast track (hızlı geçiş) hizmeti sağlanacak"

D8 ülkeleri nedir?

1997 yılında Refahyol Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan önderliğinde 8 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası bir organizasyon olan D-8'de Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır ve Nijerya bulunuyor.

Kaynak: AA