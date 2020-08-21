Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye açısından yeni bir dönem açılacak" dediği merakla beklenen müjdeyi bugün açıkladı.

Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. pic.twitter.com/QvjQrYGycw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi ile ilgili "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." açıklamasını yaptı.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. pic.twitter.com/lmJprlYUOv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

Arama çalışmalarının tamamen milli imkanlarla gerçekleştirildiğinin altını çizen Erdoğan "Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor." dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. pic.twitter.com/dYWiusKHZ1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

"Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız."