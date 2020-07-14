Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlayan hareketsiz yaşamın ve ulaşımda sosyal mesafeyi koruma isteğinin bisiklet satışlarını tahminlerin üzerine çıkarttığını söyledi.

Bisiklette ve yedek parçada artış gösteren satış trendinin, gelecek yıl da süreceğini beklediklerini ifade eden Emanet, sektörün 2021 yılı hazırlıklarına şimdiden başladığını anlattı.

İhracat rakamlarında artış

Emanet, Türk bisiklet ve elektrikli bisiklet sanayisinin 2020 yılı ihracat eğiliminin tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir grafik gösterdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Başta Avrupa pazarı olmak üzere yakın coğrafyalardaki bilinirliğimizin olumlu yükselişi ihracat rakamlarımıza da yansıyor. Yurt dışı platformlarda her geçen yıl daha uzun süreli bayrak gösteriyoruz. Özellikle pandemi süreci ve sonrasında BİSED üyelerimiz yurt dışı müşterilerinden sezonsal etkilerden bağımsız daha fazla talep aldıklarını ifade etmektedirler. Sektör, ihracat planlamalarında vites yükseltmiş ve daha güçlü pedal basar duruma geçmiştir. Yıllık ortalama 350-400 bin adet olan ihracat verilerini bu yıl çok daha artırmaya yakınız."

"Kullanıcı şu anda arzu ettiği ürünleri bulmakta zorlanıyor"

Emanet, gelinen nokta itibarıyla Türkiye'de ve diğer ülkelerde bisiklet satışlarının patlamış durumda olduğunu belirterek "Kullanıcı şu anda arzu ettiği ürünleri bulmakta zorlanıyor ve tercihine en yakın modellere ulaşmaya çalışıyor. Hem yedek parça tedarikçilerinin hem de bisiklet üreticilerinin yoğun talep karşısında zorlandıklarına şahit oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.