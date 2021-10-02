Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 08:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çip krizi Toyota'yı da vurdu: Üretim son bir yılda ilk kez düştü
Koronavirüs salgını otomobil üretimine de büyük darbe vurdu. Salgınla birlikte ortaya çıkan çip krizi nedeniyle otomotiv sektörü zor günlerden geçiyor. Krizden etkilenen Japonya merkezli Toyota'nın küresel üretimi, yüzde 16,2 düştü.
Koronavirüs salgını nedeniyle çip tedariki akıllı telefon gibi elektronik ürünlere kaydı. Bu durum otomotiv sektörünü derinden etkiledi.
Ortaya çıkan çip krizi, sektörde üretim ve satışların üzerine doğrudan etki etti. Kriz, Toyota Motor'u da vurdu.
Toyota'nın üretimi yüzde 16,2 düştü
Firmanın küresel üretimi, Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 düşüşle 531 bin 448'e geriledi. Düşüşte çip tedarikindeki sıkıntı ve parça açığı rol oynadı.
Parça açığı sorunu da, salgında Güneydoğu Asya fabrikalarında faaliyetin durdurulması sebebiyle oluştu.
Küresel üretim hedefini küçülttü
Firmanın, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kapsamlı küresel üretim hedefi de 300 bin düşürülerek 9 milyona çekildi.
Etiketler: Otomotiv Koronavirüs
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