Trakya Birlikten yapılan yazılı açıklamada, birlik yönetim kurulunca 14 Eylül'de ayçiçeği avans ödemesi fiyatlarının açıklandığı hatırlatılarak bu açıklamaya müteakip iç ve dış piyasada yukarı yönlü fiyat hareketlerinin gözlendiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzca bugün gerçekleştirilen toplantıda halihazırda mevcut piyasa koşulları göz önüne alınarak hasadın ilk gününden bugüne büyük bir güven ve aidiyetle ürünlerini birliğimize teslim eden tüm ortaklarımız için yüzde 40 yağlı baz ürün için ön alım fiyatı ton başına 5 bin 400 lira olarak belirlenmiş olup, bu fiyat yüzde 44 yağlı üründe 5 bin 724 lira ve yüzde 50 yağlı üründe 6 bin 210 liraya tekabül etmektedir.

Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacaktır."

Ön alım fiyatları ürün teslim eden tüm ortakların teslimatları için geçerli olacak

Açıklamada, belirlenen ön alım fiyatlarının bugüne kadar ürün teslim eden tüm ortakların teslimatları için geçerli olacağı belirtildi.

"Takip eden süreçte 2021/2022 iş yılında bağlı kooperatiflerimiz ve birliğimizce elde edilecek müspet kar, kooperatifçiliğin en temel prensiplerinden olan risturn (kar payı) dağıtım esasları çerçevesinde ortaklarımıza takdim edilecektir. Belirlenen ön alım fiyatının ülkemiz, milletimiz, üretici ortaklarımız ve tüm çiftçilerimiz için bereketli ve hayırlı olmasını temenni ederiz."

Trakya Birlik, 14 Eylül'de ayçiçeğinde yüzde 40 yağlı baz ürün için ton başına 5 bin 100 lira, yüzde 44 yağ oranlı ürün için 5 bin 406 lira, yüzde 50 yağlı ürün için ise 5 bin 865 lira avans fiyatı açıklamıştı.