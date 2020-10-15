Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen yoğun girişimler neticesinde, Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin mayıs ayının sonunda kalkmasıya bu ülkeye dış satım başladı.

İlk etapta ihracat için 54 firmanın izin aldığı Çin pazarına büyük oranda peynir altı suyu gönderildi. Eylül sonuna kadar bu ülkeye 1 milyon 672 bin dolarlık süt ve süt ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu tutarın 1 milyon 647 bin dolarlık kısmını peynir altı suyu ihracatı oluşturdu.

Çin'e az miktarda da peynir ve krema türü ürünler gönderildi.

Yıl sonu hedefi 5 milyon dolar

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde gıda tedariği konusunda çok başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

Sektörün pazar arayışının pandemi döneminde de sürdüğünü belirten Girit, bu kapsamda en güzel haberin Çin'den geldiğini ifade etti.

Çin'e peynir altı suyu tozu, peynir, süt tozu, krema ve tereyağı ihraç edildiğini dile getiren Girit, şöyle dedi:

"İzni almak çok önemliydi ama asıl önemli olan bu pazarda kalıcı olmak. Rekabetçi gücümüzle dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçılarından Çin pazarındaki payımızı artırmak istiyoruz. Şu an yaptığımız ihracat Çin gibi bir pazar için çok küçük ama ilk adım olarak önemli. 4 ay gibi bir sürede 1 milyon 672 bin dolara ulaştık. Bunun yaklaşık 800 bin doları eylül ayında. İhracatımız katlanarak artıyor. Yıl sonunda 5 milyon dolarlık bir ihracatı yakalayacağımızı düşünüyoruz."

Turizm sektörü hareketlendirdi

Girit, salgın sürecinde evde daha çok kahvaltı yapılmasının süt, süt ürünleri ve yumurta tüketimini ciddi ölçüde artırdığını bildirdi.

Sektörde, turizm sektörünün kontrollü olarak açılmasıyla da hareketlilik yaşandığına işaret eden Girit, bunun kendilerine can suyu olduğunu söyledi.