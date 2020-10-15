Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarımsal destekte alt sınır 2 bin liraya çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2 bin liranın altında tarımsal destek almayacak kimse kalmayacak. Önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.
Pakdemirli, "Geleceğe Nefes Kampanyası tarihin en başarılı kampanyalarından birisiydi. 11 Kasım'da yine sahalarda olacağız, bu defa 35 ülkede aynı anda ağaç dikimleri yapacağız." ifadelerini kullandı.
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:42
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