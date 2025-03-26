Çin'den Türkiye'ye dev bir yatırım daha

Çin'in önde gelen otomobil markalarından olan Chery, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli arçalar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

Ar-Ge merkezi de kurulması planlanan projede toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

BYD'den dev yatırım

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.