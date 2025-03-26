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Ekonomi
TRT Haber 26.03.2025 15:39

Çin'den Türkiye'ye dev bir yatırım daha

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD'nin ardından bir diğer otomobil üreticisi Chery de Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Marka, Samsun'da kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

Çin'den Türkiye'ye dev bir yatırım daha

Çin'in önde gelen otomobil markalarından olan Chery, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli arçalar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

Ar-Ge merkezi de kurulması planlanan projede toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

BYD'den dev yatırım

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

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BYD Chery Çin Otomotiv
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