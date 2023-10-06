Çimento sektörü mercek altında: Fiyatları düşürteceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber'de soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışlarını gördüklerini ifade eden Bolat, birkaç hafta önce yoğun bir soruşturma başlattıklarını söyledi.

Bolat, "Üzülerek ifade ediyorum deprem bölgesinde 5 büyük vilayette çok fahiş miktarda fiyatları yükseltme çabaları var. Rekabet edip fiyatları düşüreceklerine birlikte karar alıp fiyat yükseltme çabalarını görüyoruz. Onları uyarıyoruz, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Fiyatları düşürteceğiz." dedi.