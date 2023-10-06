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Ekonomi
TRT Haber 06.10.2023 11:52

Çimento sektörü mercek altında: Fiyatları düşürteceğiz

Ticaret Bakanı Bolat, çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışlarını gördüklerini belirterek, "Deprem bölgesinde 5 büyük vilayette çok fahiş miktarda fiyatları yükseltme çabaları var. Onları uyarıyoruz, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çimento sektörü mercek altında: Fiyatları düşürteceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber'de soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışlarını gördüklerini ifade eden Bolat, birkaç hafta önce yoğun bir soruşturma başlattıklarını söyledi.

Bolat, "Üzülerek ifade ediyorum deprem bölgesinde 5 büyük vilayette çok fahiş miktarda fiyatları yükseltme çabaları var. Rekabet edip fiyatları düşüreceklerine birlikte karar alıp fiyat yükseltme çabalarını görüyoruz. Onları uyarıyoruz, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Fiyatları düşürteceğiz." dedi.

 

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