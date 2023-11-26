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Ekonomi
TRT Haber 26.11.2023 04:06

Çiftçiye tarımsal destek ödemesi artırıldı

2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 149 lira destek sağlanacak.

Çiftçiye tarımsal destek ödemesi artırıldı

Bu desteğin 103 lirasını mazot, 46 lirasını gübre desteği oluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim desteği ile ilgili tebliğinde diğer tarımsal ödemelere de yer verildi.

Çeltik için 250 lirası mazot 21 lirası gübre olmak üzere 271 lira çiftçiye destek ödemesi yapılacak. Ayrıca fındık, kuru soğan,yaş çay, zeytin ve şeker pancarı için toplamda 107 lira destek sağlanacak.

Kuru fasulye, mercimek, nohut için bu oran 124 lira, patates ve soya için 193 lira yağlık ayçiçeği için ise 142 lira olarak belirlendi.

Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği verilecek. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 30 ila 180 lira destek sağlanacak.

Destek uygulama takvimi ve başvuru dilekçesiyle ilgili diğer ayrıntılara Resmi Gazete'den ulaşılabilir.

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