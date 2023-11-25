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Ekonomi
AA 25.11.2023 14:31

5 ülkeden yapılan güneş paneli ithalatına soruşturma

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

5 ülkeden yapılan güneş paneli ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) tanımlı eşyanın ithalatında, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER), Sunlego Enerji Sistemleri San. ve Tic. AŞ ve Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ tarafından yapılan başvuru sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgulara yer verilen tebliğde, söz konusu 5 ülkenin toplam güneş paneli ithalatındaki payının değer bazında 2020 yılında yüzde 56,3 iken, 2023'ün 9 aylık dönemi itibarıyla yüzde 97,8’e yükseldiği belirtildi.

İnceleme sonucunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli/çıkışlı söz konusu ürünün ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

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Güneş Enerjisi Ticaret Bakanlığı
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