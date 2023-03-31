Bursa merkezli bir firma, depremden etkilenen bölgelerdeki üreticilere destek olmak adına mısır tohumu hibesinde bulunmak amacıyla Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Elbistan'da üreticilerin 3 çeşit mısır ekimi yaptığı bilgisini alan firma, bölgeye 878 torba tohum gönderdi. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bahçesinde üreticilere dağıtıldı. Yüzde 100 hibe olan tohumların, sulu tarım yapan ve ÇKS kayıtlarında mısır olan çiftçilere verildiği söylendi.

Mısır tohumlarının, tohum ihtiyacını destekleme noktasında bir nebze de olsa katkı sunacağını ifade eden İlçe Tarım Müdürü İsmail Çitil, “Toplamda 878 torba tohum dağıtıyoruz. Çiftçilerimize ücretsiz olarak bu desteği sunan firmamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Ücretsiz tohum alan çiftçiler de, emeği geçenlere teşekkür etti.