Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi artışı ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bazı yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi artışına ilişkin uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi 1 Mayıs 2023'e ertelendi.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesinde yassı çelik üretiminde yaşanan kesintiler göz önüne alınarak, bu ürünlerdeki gümrük vergisi artışına ilişkin uygulamanın yürürlüğe giriş tarihinde bir kez daha ertelemeye gidildi.
Buna göre, daha önce 1 Nisan'a ertelenen uygulamanın yeni yürürlüğe giriş tarihi 1 Mayıs 2023 olarak belirlendi.
Etiketler: Vergi Gümrük Vergisi
Son Haberler
- 12:27
- 12:19
- 12:31
- 12:11
- 12:10
Sıradaki Haber
Helal belgesi olmayan işletme "muhafazakar otel" ifadesini kullanamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz