Çiçekçiliğin Ulusal Meslek Standardı belirlendi

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, MYK ile Ankara Ticaret Odası arasındaki işbirliği protokolüyle "Çiçekçi (Seviye 4)" mesleği için Ulusal Meslek Standardı'nın belirlendiği duyuruldu.

Söz konusu standartla çiçekçi mesleğinin tanımının yapıldığı, görev ve işlemlerinin belirlendiği vurgulanarak, bu standardın 9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan standarda göre çiçekçinin görevleri, şu ifadelerle tanımlandı:

"Kalite gereklilikleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, satışa sunacağı çiçek türlerini belirleyerek çiçek satış merkezinden, çiçek mezadında çiçek alımı yapan, kesme çiçekleri işlenebilir hale getiren ve bakımını yapan, süs bitkisi bakımı ve tasarımı yapan, kuru ve yapay çiçek bakımı ve tasarımı yapan, çiçek üzerine yazılacak notu hazırlayan, iç mekan ve dış mekanlar için kullanım amacına uygun çiçek tasarımı yapan, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir."