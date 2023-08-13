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Ekonomi
TRT Haber 13.08.2023 07:58

Site aidatlarına düzenleme geliyor

Site aidatları, son dönemde gündemden düşmeyen başlıklardan biri. Bazı sitelerdeki aidatlar, kira artış oranlarını geçmesi nedeniyle dikkati çekiyor. Fahiş aidat artışının önüne geçmek için yeni bir düzenlemenin hazırlığı yapılıyor. Üç bakanlık tarafından yürütülen çalışmada, yasal çerçeve oluşturuldu. Çalışma, Meclis'e sunulacak.

Site aidatlarına düzenleme geliyor

Aidatlara enflasyon oranı üzerinde zam yapılmaması öngörülüyor...

Üç bakanlığın konuyla ilgili yasa hazırlığı,, Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri bakanlıkları, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik üzerinde çalışıyor.

Bu çerçevede aidatlara sınırlama getirilebilecek; site yönetimleri mercek altına alınacak.

Mevcut durumda aidat artışı için oy çokluğuyla karar alınması yeterli oluyor. Apartmanda tadilat ve tamirat işlemleri için ise 4'te 3 oy çokluğuyla karar alınıyor.

Aidatların artırılması için de nitelikli çoğunlukla karar alınması söz konusu olabilecek.

Site yönetimlerine düzenleme

Hayata geçirilmesi planlanan bir diğer düzenleme site yönetimlerine ilişkin...

Buna göre;

-Herkes site yönetemeyecek.

-Sertifika almış tesis yönetim şirketleri, site yönetimlerine talip olabilecek.

-Bu kapsamdaki şirketlere mesleki standart getirilecek.

-Sektörün meslek tanımı yapılacak.

Toplanan aidat ve harcamalar denetlenecek

Şirketlerin denetimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçiler ile yapacak.

Site bütçeleri, harcamalar ve toplanan aidatlar her yıl denetlenecek. Haksız ve fahiş aidat artışları yapılamayacak. 

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