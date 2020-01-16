Gram altın alışı 293 lira 68 kuruştan satışı ise 293 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 469 lira 19 kuruşken satış fiyatı 479 lira 81 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 16 Ocak güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,10’luk düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,10 değer kaybetti.

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,54 değer kazandı. Çeyrek altın 469 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bin 961 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.554,27 dolar

Satış: 1.554,71 dolar

Gram

Alış: 293,68 lira

Satış: 293,74 lira

Çeyrek

Alış: 469,19 lira

Satış: 479,81 lira

Yarım

Alış: 935,44 lira

Satış: 959,61 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.947,00 lira

Satış: 1.961,00 lira

Kaynak: TRT Haber