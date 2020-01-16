Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar16 Ocak 2020 Perşembe 09:01 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 09:08
Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik. 16 Ocak güncel altın fiyatları...
Gram altın alışı 293 lira 68 kuruştan satışı ise 293 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 469 lira 19 kuruşken satış fiyatı 479 lira 81 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 16 Ocak güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,10’luk düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,10 değer kaybetti.
Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,54 değer kazandı. Çeyrek altın 469 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bin 961 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.554,27 dolar
Satış: 1.554,71 dolar
Gram
Alış: 293,68 lira
Satış: 293,74 lira
Çeyrek
Alış: 469,19 lira
Satış: 479,81 lira
Yarım
Alış: 935,44 lira
Satış: 959,61 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.947,00 lira
Satış: 1.961,00 lira
Kaynak: TRT Haber