Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 389,8 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 389,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1.770 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 389 lira 28 kuruşken satışı ise 389 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 622 lira satış fiyatı 640 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 29 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.770,31 dolar

Satış: 1.770,50 dolar

Gram

Alış: 389,28 lira

Satış: 389,80 lira

Çeyrek

Alış: 622,57 lira

Satış: 640,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.543,00 lira

Satış: 2612,00 lira