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Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarak 73,5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı ekonomik güven endeksi rakamlarını açıkladı.
Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 61,7 iken, haziran ayında yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi.
Artış, tüketici, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarak 62,6'ya yükseldi.
Etiketler: son dakika TÜİK Ekonomik güven endeksiSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 10:17
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