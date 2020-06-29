Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı ekonomik güven endeksi rakamlarını açıkladı.

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 61,7 iken, haziran ayında yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi.

Artış, tüketici, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarak 62,6'ya yükseldi.