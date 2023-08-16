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Ekonomi
TRT Haber 16.08.2023 15:03

Cevdet Yılmaz: Belirsizlikler azalacak öngörülebilirlik artacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Belirsizlikler azalacak, yatırımcıları ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artıracak politikalar ve yapısal reformlar ile kısa orta ve uzun vadede sorunların üstesinden gelecek ve başarılarımızı kutlayacağız" dedi.

Cevdet Yılmaz: Belirsizlikler azalacak öngörülebilirlik artacak
[AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin de ele alınacağı TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu.

Yılmaz'ın, konuşmasının satır başları şöyle;

Togg benzeri yeni projelerle Türkiye yüzyılına yakışır projeler hayata geçireceğiz

Siyasi istikrar ve uygulanan politikalar 2023 Mayıs ayında 700 CDS’den 400'e gerilemesi en önemli konulardan biri daha düşük seviyelere gerilemesi beklenmektedir

Deprem harcamalarını harici bir durum olarak görüyoruz. Bir takım gelir tedbirleri aldık. Tamamlayıcı bir unsur olarak kamuda harcama adımları atmayı planlıyoruz

İlk hedefimiz şeffaflık tutarlılık öngörülebilirşil ve uluslararası normlara uygunluktur, serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği arttırmak temel hedefimiz.

Belirsizlikler azalacak, yatırımcıları ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artıracak politikalar ve yapısal reformlar ile kısa orta ve uzun vadede sorunların üstesinden gelecek ve başarılarımızı kutlayacağız.

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Cevdet Yılmaz
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