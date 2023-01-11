Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 01:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de
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Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek.
Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek.
Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.
Etiketler: BDDK Cep Telefonu Resmi Gazete
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