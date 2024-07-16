Cebe giren bozuk para miktarı 700 milyon liraya yaklaştı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 6 aylık dönemde tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 432 milyon 895 bin 107 adet oldu.

Piyasaya sunulan bozuk paraların değeri ise 699 milyon 197 bin 945 lira olarak hesaplandı.

Altı aylık dönemde 77 milyon 908 bin 607 adet 5 lira, 280 milyon 800 bin adet 1 lira, 54 milyon 94 bin 500 adet 50 kuruş, 16 milyon 602 bin adet 10 kuruş, 2 milyon 814 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu. En çok tedavüle verilen bozuk para 1 lira olurken, 6 aylık süreçte 25 kuruş dolaşıma sokulmadı.

Cepte en fazla 1 lira bulunuyor

TL'den "yeni" ibaresi kaldırıldıktan sonra 1 Ocak 2009'dan bu yana tedavüle sokulan madeni paralara bakıldığında, vatandaşın cebinde 4 milyar 4 milyon 815 bin 610 adetle en fazla 1 lira bulunuyor.

Geçen yılın aralık ayında Darphane tarafından tedavüle çıkarılan 5 liraların sayısı 99 milyon 689 bin 807 ile piyasadaki en az bulunan bozuk para oldu.

2009'dan bu yana cepte taşınan bozuk para miktarı 12 milyar 640 milyon 75 bin 976'ya yükseldi. Nüfusu yaklaşık 85,3 milyon olan Türkiye'de kişi başına ortalama 148 adet bozuk para düşüyor.